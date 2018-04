Mrs Doubtfire | film stasera in tv 2 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Mercoledì mandano Mrs. Doubtfire qua parliamo della mia infanzia non so se ci capiamo aiutooo - GallavichxLarry : Mercoledì mandano Mrs. Doubtfire qua parliamo della mia infanzia non so se ci capiamo aiutooo - semblicemendeme : @stephsmarie Ama è necessità, se dovessi usare i pezzi di sotto dei costumi di sopra che compro dovrei mettermi i m… - shadowsofblack : La Bramieri sembra Mrs. Doubtfire che balla con i bambini. Ma puoi? #GF15 -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Mrs.è ilin tv mercoledì 22018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Chris Columbus con protagonisti Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Mrs.in tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 1993 REGIA: Chris Columbus CAST: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson, Drew Letchworth, Juliette Marshall, Jeff Loo, Kenneth Loo DURATA: 125 Minuti Mrs.in tv:Daniel Hillard lavora a San Francisco come doppiatore. Dopo aver litigato con il suo capo, viene licenziato. Ma i guai non finisco qui, infatti sua moglie Miranda chiede il ...