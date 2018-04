MotoGP | i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Spagna Nove vittorie per il Dottore

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP delle Americhe. Per il “Dottore” una pista poco amica : Se si cerca una piccola “macchia” nella incredibile carriera di Valentino Rossi si fa sempre notevole fatica, ma si potrebbe parlare del Circuito delle Americhe di Austin. Sul tracciato texano, infatti, il “Dottore” non ha mai vinto una gara. Nelle cinque edizioni disputate, anzi, ha sempre visto trionfare il suo grande rivale Marc Marquez, che nel sud degli Stati Uniti appare quasi imbattibile. Sui 5513 metri del ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP di Argentina. Bisogna dimenticare le due cadute degli ultimi due anni : Il Circus delle due ruote, dopo le luci della ribalta di Losail (Qatar), si avventura lungo il nastro d’asfalto argentino di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso arriva in terra sudamericana conscio, come non mai, della sua forza e prossimo, per quanto si legge, al rinnovo contrattuale con la Ducati. Un aumento sostanziale di ingaggio, frutto dei risultati ottenuti in pista, è ciò di ...

