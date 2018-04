MotoGP | GP Spagna 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Jerez

oasport

: Orari Motogp Spagna 2018: a che ora la differita su TV8… - zazoomblog : Orari Motogp Spagna 2018: a che ora la differita su TV8… - maxi27173 : RT @mrsgods: Ho invitato una mia amica di corso a venire a trovarmi in Erasmus nel periodo di Jerez, così potevamo andare a vedere la MotoG… - motogpnews24 : Moto2, infortunio per Aegerter in allenamento: non sarà in Spagna -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in. Si arriva ade la Frontera e su uno dei tracciati più tradizionali si rinnova la sfida nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama questo circuito e puntare al bersaglio grosso non è certo una chimera. Ne vedremo delle belle…Di seguito lazione televisiva che prevede la diretta in esclusiva di Sky Sport ed in differita su TV8. Da non dimenticare le DIRETTE LIVE testuali su OASport. Lazione di SKY Sport/HD Venerdì 4 maggio ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere ...