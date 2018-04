Motocross | GP Russia 2018 | Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying race | quinto Tony

oasport

(Di lunedì 30 aprile 2018) L’olandese(KTM) vince una combattutadel Gran Premio dia Orlyonok (clicca qui per programma e tv). Il leader della classifica iridata inizia con il piede giusto anche questo weekend di gare, superando la resistenza del trittico belga composto da Jeremy van Horebeek (Yamaha) che chiude ad appena 1.5 secondi, Julien Lieber (Kawasaki) a 3.2 e Clement Desalle (Kawasaki) a 4.0. Quinta posizione per il nostroCairoli (KTM) che termina a 687 millesimi di distacco da chi lo ha preceduto, sesta per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 7.5, settima per il tedesco Max Nagl (TM) a 9.9, ottava per il britannico Max Anstie (Husqvarna) a 12.0, mentre conclude al nono posto un ottimo Alessandro Lupino (Kawasaki) a 13.1. Chiude le prime dieci posizioni il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a 16.5. Si classifica in 16esima posizione, invece, Ivo ...