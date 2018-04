Morto Shah Marai | il fotografo che raccontava la tragica storia dell' Afghanistan | è

Il fotografo di AFP Shah Marai è Morto in un attentato in Afghanistan : Shah Marai, fotografo di Agence-France Presse a capo della redazione di Kabul, in Afghanistan, è morto in un attentato contro un gruppo di giornalisti che stava andando sul luogo di un attacco suicida nella capitale. Marai era nato a Kabul, The post Il fotografo di AFP Shah Marai è morto in un attentato in Afghanistan appeared first on Il Post.