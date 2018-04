Morto il ragno più vecchio del mondo | aveva 43 anni

meteoweb.eu

: Morto in Australia il #ragno più vecchio, aveva 43 anni - Agenzia_Ansa : Morto in Australia il #ragno più vecchio, aveva 43 anni - Totomorti : Morto in Australia il ragno più vecchio, aveva 43 anni - Ambiente & Energia - Maur1z1oTw1tter : RT @ultimenotizie: E' morto per una puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: una femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) I ricercatori dell’Università Curtin di Perth hanno annunciato sulla rivista Pacific Conservation Biology che èa causa di una puntura di vespa ilpiù anziano al: si tratta di un esemplare femmina di 43di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell’Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla. Il Gaius villosus ha un morso non mortale per l’uomo, solo molto doloroso: vive in buchi nel terreno chiusi con ragnatele, e ne esce di scatto per catturare le sue prede (da ciò deriva il nome di “a porta-trappola”). Il precedente record per un(28) apparteneva a una tarantola messicana. L'articoloilpiùdel43Meteo Web.