Morto il ragno più vecchio del mondo | aveva 43 anni Femmina di Gaius villous uccisa da

Morto il ragno più vecchio del mondo - aveva 43 anni : I ricercatori dell’Università Curtin di Perth hanno annunciato sulla rivista Pacific Conservation Biology che è Morto a causa di una puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: si tratta di un esemplare femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell’Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla. Il Gaius villosus ha un morso non mortale per l’uomo, solo molto doloroso: vive in buchi nel terreno ...