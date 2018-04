Morto dopo la partita di calcetto | folla e grande dolore ai funerali di Pietro Bellé FOTO

“Vostro figlio è Morto”. La drammatica sentenza dei medici - sotto gli occhi dei genitori disperati. La mamma e il papà del bambino - però non si arrendono. E dopo mesi di inferno - ecco l’incredibile notizia. Un caso unico : Una notizia che ha del miracolosi, un caso che sta commuovendo il mondo con gli utenti a festeggiare virtualmente di fronte a una storia talmente assurda da non sembrare vera, e che per una volta ha avuto un finale davvero incoraggiante. Protagonista un bambino che era stato dato per morto dai medici, convinti che non ci fosse più niente da fare e che invece, grazie al coraggio di un leone, è tornato a sorridere. Lui, il piccolo Taylor ...

Lasciano il figlio dalla baby sitter - il giorno dopo lo trovano Morto in bagno : Choc in Germania. Una babysitter di 69 anni è stata arrestata a Stoccarda per omicidio colposo. Come riferisce Adnkronos, il bambino di 7 anni del quale si stava occupando è stato trovato morto dal padre sabato mattina...

Taylor - 10 anni - "cerebralmente Morto". Ma i genitori non staccano la spina e due anni dopo il miracolo : Un vero e propio miracolo, un fatto inspiegabile per la scienza, perché il cervello del piccolo sembrava definitivamente compromesso.

Macerata - picchiato e imbavagliato : Morto asfissiato dopo la rapina : Una rapina finita in tragedia. A Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Macerata, due fratelli titolari di un'impresa di pompe funebri sono stati legati e imbavagliati nel magazzino della loro attività da tre malviventi che hanno fatto irruzione.Uno dei due è poi riuscito a liberarsi e a chiamare i carabineiri e soccorsi. Il tempo di fare una telefonata e tornando indietro si è accorto che il fratello non respirava più. Sul posto sono intervenuti ...

“Addio gladiatore” - il piccolo Alfie Evans è Morto/ Scomparso dopo 23 mesi di battaglie : il post su Facebook : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Morto dopo la partita di calcetto - "era la prima volta che giocava" : San Giuliano Terme , Pisa, , 28 aprile 2018 - Quattro scariche, alla prima il suo cuore ha risposto. Poi più niente. Neppure il massaggio cardiaco è servito a riportare a casa Pietro Bellé , il ...

Taylor - 10 anni - era cerebralmente Morto. I genitori si rifiutano di staccare la spina - due anni dopo il miracolo : Taylor Reid è un grido di speranza verso il mondo. Amante del motociclismo sin da piccolo aveva intrapreso una baby carriera e già a 5 anni aveva una moto da cross. A 10 anni l'incidente mentre si allenava davanti casa, a Ballysillan nell'Irlanda del Nord. Ha sbattuto violentemente la testa e una volta giunto in ospedale i medici lo hanno dichiarato "cerebralmente morto" e hanno chiesto ai genitori di staccare la spina. Niente da fare, per tre ...

Bimbo cerebralmente Morto dopo caduta dalla moto si sta riprendendo : ora sorride e ha gli occhi aperti : Si chiama Taylor Reid e aveva appena 10 anni quando, mentre si esercitava con la sua piccola moto da cross, la sua grande passione, è caduto fuori dalla sua casa a Ballysillan, in Irlanda del Nord, urtando con violenza la testa su un muro. Soccorso, i medici lo dichiararono cerebralmente morto e chiesero ai genitori di poter staccare la spina delle macchine che lo tenevano in vita. Per tre volte la madre e il papà del bambino hanno rifiutato di ...

'Avete un Morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida agli studenti dopo la condanna per molestie : Non voglio che da vittime questi studenti agli occhi del mondo universitario dove ancora gravitano, appaiano come dei carnefici. Oltretutto vivono una grandissima delusione per le dichiarazioni ...

“È Morto dopo 15 giorni di agonia”. L’Italia perde una grande figura. Se ne va una mente geniale : “Il suo nome era in tutte le nostre case” : Il ponte di legno e quel fiume che muove la vita del piccolo paesino, sono soltanto due delle particolarità di un logo che rimane impresso nella mente. Un marchio oramai celebre in Italia e nel mondo che è conosciuto anche se non si è amanti del prodotto che rappresenta: una di quelle immagini che appena la si guarda fa dire: “Sì, la conosco”. Oggi però, per quel ponte, per quel fiume e per quella città, è un giorno triste, il più triste. ...