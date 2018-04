Moon Jae-in | Donald Trump dovrebbe ricevere il premio Nobel per la Pace

Le foto più significative dell'incontro fra Kim Jong-un e Moon Jae-in : " E' un primo, importante e incoraggiante passo ", ha aggiunto, precisando che " è importante mantenere una forte pressione politica e diplomatica da parte della comunità internazionale ". Per ...

COREE - INCONTRO TRA KIM JONG-UN E Moon JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Moon Jae-In e Kim Jong-un : mai più guerre in penisola coreana. Verso denuclearizzazione : In quello che è stato un vertice storico tra le due Coree, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-In e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un hanno promesso di lavorare insieme per eliminare ...

COREE - VERTICE DI PACE TRA NORD E SUD/ Kim Jong-un a Moon Jae-in : “nuova storia - la guerra è finita” : COREE, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del NORD varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in - Kim : 'Una nuova storia comincia adesso' : Moon passa confine Nord e ritorna a Sud con Kim - Poco prima dell'inizio dei colloqui è avvenuto il significativo fuoriprogramma con il presidente del Sud che mette piede nel territorio Nordcoreano. ...

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim : "Una nuova storia comincia adesso" : Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim : “Una nuova storia comincia adesso” : Storico summit tra le Coree, Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim: “Una nuova storia comincia adesso” Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano Continua a leggere

COREA DEL NORD - CROLLATO IL SITO PER TEST NUCLEARI?/ Vertice tra Kim Jong-un e Moon Jae-in - si parlerà di... : Secondo studi di una università cinese sarebbe collassato il SITO NORDCOREAno per i TEST nucleari, una serie di gallerie costrite dentro una montagna, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Corea - Kim Jong-un incontra il sudcoreano Moon Jae-in : Storico incontro, previsto per la giornata di domani, tra il Presidente della Corea Del Sud Moon Jae-in e il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un, importantissimo e inedito passo verso la pace definitiva tra le due Corea.Sarà Kim Jong-un ad attraversare il confine e mettere piede in Corea Del Sud - sarà la prima volta per un leader nordCoreano dal 1953 ad oggi - e raggiungere Moon Jae-in nel complesso militare di Panmunjom, situato nella ...

Papa : La Santa Sede 'sostiene e incoraggia' il Summit intercoreano fra Moon Jae-in e Kim Jong-un : 'Il Battesimo non è una formula magica, ma un dono dello Spirito Santo che abilita chi lo riceve 'a lottare contro lo spirito del male', credendo che 'Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio per ...

Coree : il 27 aprile summit tra Moon Jae-in e Kim Jong-un : Il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno il 27 aprile in quello che sarà in assoluto il terzo summit intercoreano dopo i vertici tenuti nel 2000 e nel 2007. Lo ...

Coree : i 27 aprile summit tra Moon Jae-in e Kim Jong-un : Il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno il 27 aprile in quello che sarà in assoluto il terzo summit intercoreano dopo i vertici tenuti nel 2000 e nel 2007. Lo ...