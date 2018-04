Monterotondo | lite per bollette non pagate | uccide figlio della compagna L' 80enne era

Monterotondo - lite per le bollette : ucciso a coltellate dal patrigno/ Ultime notizie : 80enne arrestato : Monterotondo , lite per le bollette tra un 56enne ed il patrigno : 80enne lo accoltella a morte, arrestato nella notte. Alla base del delitto motivi economici.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Lite sulle bollette a Monterotondo - ottantenne uccide figlio della compagna : arrestato : Da una prima ricostruzione sembra che i due abbiano litigato per banali motivi, probabilmente per alcune utenze non pagate