Mondo TV - via libera da soci a bilancio 2017 : Via libera dall'assemblea di Mondo TV al bilancio 2017 che si è chiuso con un aumento a due cifre per l'utile netto di competenza pari a 12,8 milioni di euro in salita del 50% rispetto agli 8,6 ...

Viaggi & Turismo - Alta Badia : viaggio nell’anima del Mondo ladino - tra corsi di cucina e caverne preistoriche : È un universo affascinante ed antichissimo, legato alla vita a contatto con la natura dolomitica e le splendide montagne Patrimonio Mondiale UNESCO. La tradizione e la cultura ladina sono ancora vive in Alta Badia e nei suoi paesini, che custodiscono un patrimonio unico, che si rispecchia nella sua particolare lingua, parlata da circa 30mila persone tra le valli delle Dolomiti da oltre 2mila anni, nelle leggende, che raccontano di cavalieri, ...

Lutto nel Mondo dell'alta moda : è scomparsa a 68 anni Fulvia Ferragamo : Lutto in casa Ferragamo: a 68 anni è finita infatti Fulvia Visconti Ferragamo, sorella di Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo nonché consigliere di amministrazione della Salvatore Ferragamo SpA in cui era anche direttore creativo di tutte le collezioni di accessori in seta da uomo e da donna: foulard e cravatte che fanno tanta parte del business internazionale della maison che solo venerdì scorso durante il Cda ha rieletto suo ...

'Offriamo 3.300 euro al mese per girare il Mondo con un amico'. Wow Air assume viaggiatori : La compagnia low cost offre ai vincitori la possibilità di trasferirsi per 10 settimane in Islanda e di viaggiare attorno al mondo , vitto, alloggio e stipendio inclusi, . Ecco come partecipare

Un Ex Ingegnere Aeronautico Lascia Il Lavoro E Gira Il Mondo : Ecco Il Suo Diario Di Viaggio Spettacolare : Quando si viaggia, tenere un 'Diario di bordo' è un modo per annotare pensieri, idee ed esperienze da rileggere in futuro. Solitamente il Diario è una piccola agenda in cui si scrive tutto molto di ...

Reggio Calabria - interessante conferenza 'Tra Atene e Sparta. Viaggio nel variegato Mondo ellenico delle Pòleis' : ... dall'oligarchia alla tirannide e alla democrazia, ; i primi a riflettere sulla politica, a osservarla, a descriverla e commentarla elaborando teorie di scienza politica; i primi a ideare e ...

Viaggi& Turismo : ecco 10 cose sorprendenti sulla nave da crociera più grande del Mondo : Quando sembra che ormai le abbiano inventate proprio tutte e sia impossibile offrire di meglio a bordo di una nave da crociera, ecco che arriva una nuova sorpresa. Questa volta a lasciare a bocca aperta è la “Symphony of the Seas” della compagnia Royal Caribbean, già ribattezzata come la più grande nave da crociera del mondo. Da sabato 7 aprile ha iniziato la sua navigazione partendo da Barcellona, per un itinerario di sette notti ...

Sebastien Buemi - l'unico al via in FE con un titolo di campione del Mondo : È l'unico campione del mondo in attività nella Formula E. Di tutti i piloti che gareggiano nelle monoposto elettriche, lo svizzero Sebastien Buemi è il più titolato,...

iSole aMare : Emma Fenu intervista Grazia Fresu - dalla Sardegna al Mondo in un viaggio di conoscenza : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il Mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Mostra al Paragrano : viaggio ai confini del Mondo per conoscere Franko : ORBETELLO " Viene inaugurata oggi l'esposizione delle opere di Franko , artista albiniese scomparso prematuramente. La Mostra è stata allestita al centro culturale Paragrano di Orbetello e rimarrà ...

Viaggi & Turismo : ecco le 10 spiagge più belle del Mondo [GALLERY] : 1/11 Anse Source d’Argent, Seychelles ...