Mondiali | Orsato | Irrati e Valeri alla Var

Mondiali 2018 - scelti i 13 VAR : ci sono anche Irrati - Orsato e Valeri : Ci sono anche tre italiani tra i 13 arbitri scelti ufficialmente come video assistenti al Var per i Mondiali di Russia 2018. L'elenco, deciso dalla commissione arbitrale della Fifa guidata da ...

Inter-Juventus : disastro Orsato - ma Collina lo premia : andrà ai Mondiali : Inter-Juventus, disastro Orsato- Nonostante una partita con gravi errori arbitrali e molte decisioni dal punto interrogativo, l'arbitro Orsato partirà per la Russia in vista degli imminenti Mondiali. Come riportato dai colleghi di "Sport Mediaset", la commissione arbitrale della Fifa guidata da Pierluigi Collina ha annunciato l'elenco completo dei 13 video assistenti al VAR per i […]