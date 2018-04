Mondiali | la Fifa promuove Orsato | al Var assieme a Irrati e Valeri

Mondiali : Irrati - Valeri e Orsato scelti dalla Fifa come assistenti al Var : Tre italiani scelti nel gruppo dei 13 arbitri che parteciperanno ai Mondiali in qualità di assistenti al Var: tra loro anche Orsato, nella bufera dopo Inter-Juventus. L'articolo Mondiali: Irrati, Valeri e Orsato scelti dalla Fifa come assistenti al Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali di calcio 2016 - Trump passa alla minacce pur di far passare la candidatura degli Usa. Il 13 giugno la Fifa assegnerà la sede : "Possiamo solo rinviare alle regole della Fifa per la selezione del luogo per la competizione finale della Coppa del Mondo del 2026 e in particolare alle regole di condotta incorporate". Le regole a ...

Mondiali - concluso a Coverciano raduno arbitri Fifa : Si è chiuso oggi a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per i Mondiali di Russia. La scorsa settimana al centro tecnico federale si è radunato il gruppo composto dai rappresentanti di Uefa e Caf (Africa) tra i quali anche gli italiani Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, mentre da lunedì hanno svolto la preparazione sui campi di Coverciano i rappresentanti di Afc (Asia), Concacaf ...

Mondiali - concluso a Coverciano raduno arbitri Fifa : Si è chiuso oggi a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per i Mondiali di Russia. La scorsa settimana al centro tecnico federale si è radunato il gruppo composto dai rappresentanti di Uefa e Caf (Africa) tra i quali anche gli italiani Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, mentre da lunedì hanno svolto la preparazione sui campi di Coverciano i rappresentanti di Afc (Asia), Concacaf ...

Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei Mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover apparsa sul PSN! : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. Seguici su Instagram! Vediamo insieme cosa potrebbe accadere: La cover di Fifa World Cup Russia 2018 apparsa sul PSN Come riportato da numerosi utenti, e […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover ...

Panini va ai Mondiali con raccolta ‘2018 Fifa World Cup Russia’ : La Panini svela i prossimi Mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale ‘2018 Fifa World Cup Russia’. A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul torneo. Questa nuova raccolta segue il successo della collezione di card ‘2018 Fifa World Cup Russia Adrenalyn XL’, in ...

La Panini va ai Mondiali con le figurine “2018 FIFA World Cup Russia” : ROMA – La Panini svela i prossimi Mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale “2018 FIFA World Cup Russia”. A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul […]

Un passato nella Roma e un presente da videogiocatore - IcePrinsipe : il fenomeno di Fifa che rappresenterà l'Italia ai Mondiali : Ma se gli scacchi, per esempio, sono uno sport non vedo perché non possa esserlo un videogame. Anche lì è questione di testa, poi vedi un pro di eSports che fa tanti di quei movimenti che manco te ne ...

FIFA 18 ci porta ai Mondiali 2018 con un DLC gratuito : Electronic Arts potrebbe presto annunciare l'arrivo di un aggiornamento gratuito per FIFA 18 , che darà ai giocatori la possibilità di cimentarsi in una nuova modalità dedicata alla Coppa del Mondo che si terrà in Russia il prossimo giugno. La notizia non sorprende, dal momento che l'azienda ci ha abituato a lanciare puntualmente un capitolo dedicato ai Mondiali, dapprima sotto forma di ...

Marocco - massacro di cani randagi per la visita degli ispettori Fifa in vista dei Mondiali 2026. “Uccisi a fucilate di notte” : Ancora gli ispettori della Fifa, ancora una strage di cani. Questa volta lo sfondo dello sterminio di animali a fucilate non è più l’Ucraina degli Europei di calcio 2012, ma il Marocco candidato a ospitare i Mondiali 2026. La denuncia arriva dagli educatori cinofili italiani che da quattro anni aiutano l’associazione animalista Le coeur sur la patte di Taghazout, un piccolo villaggio di pescatori a pochi chilometri da Agadir. “A Taghazout da ...

FIFA 18 pronto ai Mondiali 2018? Le indiscrezioni al 17 aprile : Le vicissitudini di FIFA 18 volgono ormai al termine, con i campionati che si approssimano alla loro naturale conclusione: se da un lato abbiamo la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga che hanno incoronato i rispettivi campioni nazionali (Manchester City, Paris St. Germain e Bayern Monaco), dall’altro ci sono la nostrana Serie A e la Liga spagnola che attendono ancora i verdetti dettati dalla matematica. Lo sguardo dei calciofili e dei ...

Mondiali - arbitri selezionati da Fifa in raduno a Coverciano : Si aperto oggi al centro tecnico Federale di Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per la Coppa del Mondo Russia 2018. A seguire il lavoro di preparazione, interverranno a Coverciano, tra gli altri, Pierluigi Collina, che presiede la commissione arbitrale Fifa, e Massimo Busacca, responsabile del dipartimento arbitrale Fifa. Dopo i numerosi seminari svolti negli ultimi 3 anni, compresa una sessione ...

Fifa - a Coverciano i 36 arbitri Mondiali : lezioni sulla Var : Al via oggi a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per preparare i mondiali in programma in Russia il prossimo giugno, manifestazione a cui non parteciperà l'...

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei Mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? Annuncio il 1° maggio? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a ...