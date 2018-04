Mnuchin | Trump non ha ancora deciso su esenzioni dazi

Dazi - Mnuchin : Trump non ha ancora deciso : 16.21 Il presidente americano Trump non ha ancora deciso se estenderà le esenzioni sui Dazi sull'acciaio e l'alluminio, attualmente in vigore per alcuni Paesi ma in scadenza nelle prossime ore. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Mnuchin in un'intervista a Fox. Trump ha imposto Dazi del 25% sull'importazione di acciaio e del 10% su quella di alluminio in marzo, garantendo però esenzioni per alcuni Paesi, fra i quali l'Europa.

Mnuchin : tweet Trump contro svalutazioni Cina e Russia - non per dollaro più debole : Il tweet con cui Donald Trump ha accusato la Cina e la Russia di svalutare le loro monete non conferma il desiderio dell'amministrazione Usa di un dollaro più debole, ma è un avvertimento lanciato ai ...

Dazi - Mnuchin : "Trump potrebbe esentare altri Paesi" : L'ipotesi che il Presidente Donald Trump esenti dai Dazi su alluminio e acciaio altri Paesi oltre a Canada e Messico non è inverosimile. Lo ha dichiarato il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin , ...

Mnuchin : Politiche di Trump aumenteranno i salari : "Ci sono diversi modi per far crescere una economia" ha detto Mnuchin ieri 22 febbraio, intervistato da Bloomberg News mentre era a bordo su un treno per Philadelphia in viaggio verso la Zecca degli ...

Mnuchin : "Politiche di Trump aumenteranno i salari" : "Ci sono diversi modi per far crescere una economia" ha detto Mnuchin ieri 22 febbraio, intervistato da Bloomberg News mentre era a bordo su un treno per Philadelphia in viaggio verso la Zecca degli ...