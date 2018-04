universo7p

: RT @sadefenza: Misteriosa statua simile a un umano trovata in Siberia è due volte più vecchia delle piramidi - Ufo World - TatianaOrsa : RT @sadefenza: Misteriosa statua simile a un umano trovata in Siberia è due volte più vecchia delle piramidi - Ufo World - antoninobill : RT @sadefenza: Misteriosa statua simile a un umano trovata in Siberia è due volte più vecchia delle piramidi - Ufo World - sadefenza : Misteriosa statua simile a un umano trovata in Siberia è due volte più vecchia delle piramidi - Ufo World -

(Di lunedì 30 aprile 2018)a uninè duepiùpiramidi Alla fine dell’ultima era glaciale, mentre i mammut vagavano per le pianure e i leonicaverne si aggiravano nell’ombra, un gruppo di persone inabbatté un albero e cominciò a inciderlo in una formaa quella umana. Ciò a cui questaera destinato è ancora avvolto nel mistero, ma una nuova ricerca ha rivelato che l’idolo di legno ha il doppio degli anni rispetto alle Grandi Piramidi di Giza. L’ultimo studio, pubblicato sulla rivista Antiquity , non ha solo perfezionato l’età di cui pensiamo sia il misterioso idolo, ma potrebbe anche suggerire per cosa potrebbe essere stata usata la. L’idolo fu in realtà scoperto per la prima volta ...