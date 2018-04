Missili nella notte contro basi siriane a presenza iraniana Il patto a tre

huffingtonpost

(Di lunedì 30 aprile 2018) Non è una coincidenza temporale. È altro e di più. Idellale postazioni militari nelle province di Aleppo e Hama sono il primo effetto sul teatro siriano del "a tre" stretto dal neo segretario di Stato Usa Mike Pompeosua missione in Medio Oriente, che ha portato l'ex direttore della Cia prima a Riyadh e ieri a Gerusalemme. Tretre: è la nuova dimensione della guerra globale in Siria. Da una parte, Usa-Israele-Arabia Saudita. Dall'altra, Russia-Iran-Turchia. La posta in gioco va ben oltre il destino di Bashar al-Assad e del regime di Damasco, e investe l'intero quadrante mediorientale e gli equilibri di potenze, globali e regionali, che scaturiranno da un confronto che non contempla una soluzione "win win"."La sicurezza dell'Arabia saudita è una priorità per gli Stati Uniti", aveva rimarcato Pompeo nei ...