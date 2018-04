Minniti | il rischio terrorismo è altissimo e imprevedibile

Minniti : ‘Rischio terrorismo alto - foreign fighters sui barconi’ Video : I fatti accaduti recentemente a #bardonecchia, in Piemonte - dove la polizia francese ha sconfinato in territorio italiano allo scopo di ere un controllo su un migrante sospettato di essere uno spacciatore - si sono trasformati in un vero e proprio incidente diplomatico tra Italia e Francia. La politica è insorta contro quella che viene descritta come una violazione della sovranita' territoriale da parte dei gendarmi del presidente transalpino ...

Cosa ha detto Minniti al Giornale sul rischio di attentati in Italia : Un messaggio per il successore Infine le cose di casa nostra, la stretta attualità politica Italiana: che farà Minniti al termine di questo mandato di ministro? 'Il parlamentare. È importante si ...

Cosa ha detto Minniti al Giornale sul rischio di attentati in Italia : Il rischio terrorismo "era e rimarrà alto", e l'attenzione marcata ora è per i 'lupi solitari', capaci di muoversi in piena autonomia. Il ministro dell'Interno Marco Minniti lo ha detto a più riprese nei giorni scorsi e specie in prossimità di importanti scadenze e festività, e lo ribadisce oggi in un'intervista al quotidiano Il Giornale, dove parla anche ...

"Terroristi nascosti tra i migranti - il rischio attentato è altissimo". L'allarme di Minniti : "Se un anno fa mi aveste chiesto se è possibile che i foreign fighters si mischino coi flussi dei migranti avrei risposto no, perché un anno fa questi gruppi sarebbero stati degli assetti nobili di Is e tu un assetto nobile non lo mandi in Europa con i rischi dei flussi migratori. Dal momento che la fuga è individuale, viene lecito pensare che la via migliore sia quella di una rotta già aperta, quella dei trafficanti ...

L'allarme di Minniti : «A rischio la tenuta del sistema di accoglienza» : Azione e preoccupazione: la politica sull'immigrazione del governo di Paolo Gentiloni e del ministro dell'Interno, Marco Minniti, non conosce sosta. Oggi il ministro è in Niger per la riunione del cosiddetto 5+5: un incontro con ...

Minniti : «Rischio mafie sul voto - troppo silenzio in questa campagna elettorale» : Il ministro dell’Interno, durante la presentazione della relazione conclusiva della commissione Antimafia, rilancia il pericolo su un possibile condizionamento degli elettori

Minniti : "RISCHIO MAFIE SUL VOTO ALLE ELEZIONI 2018"/ Il ministro : "Le cosche si stanno riorganizzando" : MINNITI, "rischio MAFIE sul VOTO": l'intervento del ministro dell'Interno oggi in Senato in occasione della relazione finale della Commissione Parlamentare Antimafia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 23:04:00 GMT)

Minniti : "Rischio mafie sul voto alle elezioni 2018"/ Antimafia : "troppi silenzi in campagna elettorale" : Minniti, "rischio mafie sul voto": l'intervento del ministro dell'Interno oggi in Senato in occasione della relazione finale della Commissione Parlamentare Antimafia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:02:00 GMT)

Elezioni - l'allarme di Minniti : c'è il rischio che le mafie condizionino il voto - c'è troppo silenzio : 'Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è cogente nel momento in cui c'è il rischio che le mafie possono condizionale il ...

Minniti : "Rischio mafie su voto" : Se la politica non trova la strada per il consenso buono aprirà la strada al consenso cattivo" ha denunciato la presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, che ha poi ribadito l'appello ai ...

Minniti : «Rischio mafie sul voto - troppo : Il ministro dell’Interno, durante la presentazione della relazione conclusiva della commissione Antimafia, rilancia il pericolo su un possibile condizionamento degli elettori

Minniti : "Rischio mafie su voto" : "Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è cogente nel momento in cui c'è il rischio che le mafie possono condizionare il ...

Elezioni - Minniti : c'è il rischio che le mafie condizionino il voto - c'è troppo silenzio : ROMA - «Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è cogente nel momento in cui c'è il rischio che...

L'ombra della mafia sulle elezioni. Minniti : 'Rischio concreto che possa condizionare il voto' : Di questo ha parlato la stessa presidente dell'Antimafia, Rosy Bindi, ponendo l'attenzione alle collusioni tra mafia e politica, specie in vista delle elezioni del 4 marzo, perché "alcune candidature ...