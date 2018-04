Milano | un parco nel futuro di piazza Castello C' è il via libera della Soprintendenza

Milano. Giardini Montanelli : parco giochi accessibile a tutti i bimbini : Una grande festa aperta a tutti i bambini ha inaugurato la nuova area giochi accessibile ai Giardini Montanelli. L’intervento è

Milano : inaugurato a Giardini Montanelli nuovo parco giochi accessibile : Milano, 21 apr. (AdnKronos) – Una grande festa aperta a tutti i bambini ha inaugurato questa mattina la nuova area giochi accessibile ai Giardini Montanelli. L’intervento è il primo del progetto ‘Parchi gioco per Tutti’ promosso dalla nascente Fondazione di Comunità Milano, da Fondazione Cariplo e dal Comune di Milano, che si propone di realizzare aree attrezzate che consentano ai bambini con e senza disabilità di giocare ...

Milano. Parco giochi accessibile dei Giardini Montanelli : Domani, a partire dalle 11 e fino alle 16.30, si terrà Gioco al Centro, l’evento inaugurale del nuovo Parco giochi

Milano. Nuovo defibrillatore al Parco Trapezio : Nel Municipio 4 di Milano è stato installato un Nuovo defibrillatore al Parco Trapezio. “Questa settimana, al chiosco di proprietà municipale che

Milano. Quarantenne italiano morto di overdose nel parco Cassinis : Una morte tremenda, per overdose per un italiano di 44 anni. La vittima è stata trovata con un biglietto aereo per

Milano : Bonomi - per Parco Scienza attratti già 1 - 8 mld investimenti privati : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’assegnazione di Ema a Milano ‘avrebbe costituito per noi un upgrade, inutile negarlo” ma tra i 300 milioni per il progetto del nuovo ospedale Galeazzi e l’accordo da 1,5 mld con Lendlease per lo sviluppo dell’area, il Parco della Scienza ‘ha già attratto 1,8 miliardi di investimenti da parte di privati”. A sottolinearlo è Giuseppe Bonomi, ad di Arexpo, a margine ...

Milano - il post Expo si chiama 'Mind' ed è un parco della scienza : Ed è proprio così che si chiamerà il parco della scienza, del Sapere e dell'Innovazione , che si identificherà in tutta l'area che ha ospitato l'esposizione universale del 2015. 'Un progetto così ...

Milano. Scoperto un campo da Cricket abusivo nel parco Alessandrini : “Abbiamo Scoperto un campo da Cricket abusivo, realizzato senza alcun tipo di permesso e/o autorizzazione all’interno del parco Alessandrini“. Lo