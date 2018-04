Milano Torneo di scacchi in memoria di Franco Rindone

Milano : primo torneo di scacchi in memoria di Franco Rindone (2) : (AdnKronos) - Il pomeriggio, dalle 14 alle 19, si terrà il ‘torneo Blitz di scacchi Città di Milano – memorial Franco Rindone’, riservato a tutti i giocatori in possesso di tessera ordinaria/agonistica/Juniores FSI valida per l’anno in corso. La manifestazione è valida per variazioni Elo Blitz Fide.