Milano | statua di Montanelli sfregiata dalle femministe | “Stupratore di bambine”

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Stupratore di bambine”. È la frase apparsa domenica sotto ladedicata a Indronei giardini di Piazza Venezia a, intitolati proprio al giornalista scomparso nel 2001, fondatore del Giornale e de La Voce. La scritta è stata attaccata al piedistallo da un gruppo didi ispirazione Lgbt, le ‘Indecorose’, e fa riferimento alle violenze commesse dagli italiani in Eritrea nel periodo in cuiera sottotenente e al suo matrimonio con una dodicenne abissina che il giornalista aveva riferito di aver “comprato assieme a un cavallo e un fucile, tutto a 500 lire”, come affermato da lui stesso in un’intervista rilasciata a Enzo Biagi. Durante la loro azione le manifestanti, che definiscono il grande inviato “un fascista, un revisionista, un conservatore e un colonialista“, hanno anche esposto ...