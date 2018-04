Milano | sicurezza sul lavoro e povertà In piazza il «cuore» del 1° maggio

Milano - rapinano una sala slot con un fucile a pompa : è allarme sicurezza : allarme sicurezza a Milano. Dopo che due marocchini hanno rapinato quattro persone uccidendo un giovane del Bangladesh in via Settembrini, vicino alla Stazione Centrale, la notte scorsa due italiani ...

Milano violenta - l'opposizione attacca Sala sul fronte sicurezza : 'Troppo buonismo sull'immigrazione' : Milano Mariastella Gelmini twitta: 'Ci risiamo. Mentre i 5Stelle e il Pd fanno il gioco delle poltrone, le nostre città restano abbandonate. E così ieri a Milano diverse aggressioni in poche ore. ...

Milano - è allarme sicurezza. De Corato : 'Deve tornare l'esercito' : È in coma l'anziano aggredito in strada a Milano in via Valtorta da un romeno ieri finito in cella. L'uomo rientrava in casa con le buste della spesa quando l'aggressore lo ha massacrato di pugni per ...

Milano : Fi - cordoglio per vigile fuoco e impegno per sicurezza : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - "A nome di tutto il gruppo consiliare di Forza Italia esprimo il mio cordoglio per la tragica morte di Pinuccio La Vigna, volontario dei vigili del fuoco che ha perso la vita lottando contro le fiamme". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regione Lombardia.

Milano. La sicurezza nei luoghi di lavoro : una priorità per il Comune : Il Comune di Milano conferma il proprio impegno nel diffondere e promuovere una nuova cultura del lavoro e della sicurezza

Milano : Santanché su crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

Milano : rafforzate le misure di sicurezza nel periodo di Pasqua (2) : (AdnKronos) - Particolare attenzione verrà posta alle vie dello shopping in centro e dove è prevista la presenza di un elevato numero di persone. Monitorate Corso Buenos Aires, Corso Garibaldi, Corso Como, piazza Gae Aulenti, Corso Vittorio Emanuele, le vie del Quadrilatero della moda, piazza San Ba

Milano : rafforzate le misure di sicurezza nel periodo di Pasqua : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - misure di sicurezza rafforzate, a Milano, in occasione delle festività Pasquali. Gli agenti della polizia opereranno con "una presenza incisiva ma discreta" e con il supporto di unità esterne, per consentire a cittadini e turisti di poter trascorrere in serenità le gior

StraMilano - ai blocchi di partenza con «importanti» misure di sicurezza : Torna con la 47ma edizione la corsa più amata dai milanesi, un appuntamento fisso per amatori, professionisti e famiglie: la Stramilano, che lo scorso anno ha portato a correre 60 mila persone per il ...