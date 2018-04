Milano | scontro fra due auto | otto feriti tra cui un bambino

Milano - scontro tra auto : otto feriti tra loro anche un bambino : di otto feriti, tra i quali anche un bambino di sette anni, il bilancio dell'incidente accaduto nella tarda serata di domenica in piazzale Lugano a Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti della ...

Moretti (Pd) : “Accordo con M5s? No - ci hanno definito ‘male assoluto'”. Scontro con DaMilano - Giannini - Belpietro : “Accordo Pd-M5s? E’ assolutamente improbabile. Alla direzione voterò no, perché i programmi sono troppo diversi. La politica e soprattutto un governo, se si è seri, lo si fanno sulla base dei contenuti”. Lo annuncia a Dimartedì (La7) la consigliera regionale dem del Veneto, Alessandra Moretti, che si rende protagonista di un accesso Scontro coi giornalisti Massimo Giannini, Marco Damilano e Maurizio Belpietro. L’ex ...

Dj Fabo - processo a Marco Cappato : ecco cosa è successo/ Video - scontro fra Governo e Corte Assise di Milano : Dj Fabo, tutte le tappe della vicenda: dall'incidente alla morte fino al processo per Marco Cappato. La fidanzata Valeria Imbrogno e il "nodo" dell'aiuto al suicidio ad Un Giorno in Pretura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Milano - scontro tra un'auto e uno scooter - in due cadono in una buca : Paura domenica alle 14.25 in via Console Marcello. Una coppia , lui 33 anni e lei 40, era su uno scooter quando dopo lo scontro con un'auto il guidatore ha perso il controllo finendo nella buca di un ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...

Milano : scontro fra auto e tram che deraglia - due feriti (2) : (AdnKronos) - Sulla dinamica dell'incidente è intervenuta con una nota ufficiale l'Atm sottolineando che l'auto "non ha rispettato la precedenza alla rotatoria e ha urtato il tram provocandone il deragliamento. Nonostante il tram procedesse a velocità moderata, l'impatto è stato inevitabile. L'auto,

Milano : scontro fra auto e tram che deraglia - due feriti : Milano, 3 mar. (AdnKronos) - Un tram deragliato a Milano, un'auto distrutta e due donne trasportate in ospedale è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. L'incidente si è verificato alle 23.20 circa in piazza Caneva, quando un'auto non avrebbe rispettato la precedenza e s

Basket - Eurolega 2018 : Milano torna alla vittoria. L’Olimpia vince lo scontro diretto con l’Efes : Serviva la vittoria ed è arrivata. In una sfida decisiva anche per il proprio futuro europeo, l’Olimpia Milano supera 77-64 l’Anadolu Efes in quello che era un vero e proprio scontro diretto per evitare di chiudere all’ultimo posto la stagione regolare. Adesso la squadra di Pianigiani si trova con quattro punti di vantaggio sulla formazione turca ed inoltre ha dalla sua anche la differenza canestri, avendo ribaltato questa sera ...

CORTEI A Milano/ Ultime notizie - solo tafferugli : a vuoto tentativo di scontro con CasaPound : CORTEI a MILANO, Ultime notizie: giovani antifascisti salgono su monumento in piazza Cairoli, dov'è in programma comizio CasaPound. Sgomberati dalla polizia, intanto sfila Giorgia Meloni...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Antifascisti in piazza a Milano : scontro con polizia e contusi : È un'azione degli studenti del collettivo Casc Lambrate ad aprire il sabato di mobilitazione antifascista a Milano. Pochi minuti dopo le 9 i ragazzi si sono arrampicati sul monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi in piazza Cairoli dove alle 15 si terrà il comizio elettorale del candidato premier di Casa Pound Simone Di Stefano e della candidata alla presidenza di Regione Lombardia Angela De Rosa. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e ...

Roma e Milano manifestazioni 24 febbraio/ Piazza a rischio incidenti : fascisti e comunisti pronti allo scontro : Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: due cortei e tre sit-in nella Capitale, grande manifestazione meneghina per la Lega, si temono scontri con le forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:02:00 GMT)