Milano Progetto di riqualificazione di piazza Castello

Milano-Bicocca partecipa al progetto europeo SIGN HUB : cosa cambia per le lingue dei segni : Per la prima volta la lingua dei segni italiana (LIS), insieme a catalana (LSC), spagnola (LSE), turca (TID), tedesca (DGS) e dei Paesi Bassi (NGT), avrà la sua grammatica di riferimento completa, in grado di descrivere tutti i fenomeni linguistici: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere oggetto di test diagnostici che valutano i disturbi del linguaggio, avrà archivi della memoria culturale e linguistica grazie a ...

Tim : fa tappa a Milano il progetto di Alternanza Scuola Lavoro : Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Fa tappa a Milano il progetto Alternanza Scuola-Lavoro di Tim. Per cinque giorni l’azienda apre le porte della Tim Academy di via Magolfa agli studenti del quarto anno dell’Itis Torricelli, dell’Itis Cannizzaro, del Liceo Carducci e del Liceo Classico Beccaria che saranno protagonisti di sessioni formative sulle nuove competenze digitali. Per Tim l’iniziativa ha il duplice obiettivo di ...

Eco Villaggio Lops : il progetto di bioedilizia e bioarchitettura a Milano : Alle porte di Milano sta nascendo un piccolo gioiello di bioedilizia e bioarchitettura: l’Eco Villaggio Lops. Per ottenere questo risultato si è tenuto conto di tutti gli aspetti ecologici, partendo dalla scelta dei materiali e non sottovalutando anche le risorse naturali in un’ottica della salvaguardia dell’ambiente, del risparmio energetico e della tutela del benessere dell’individuo inteso come abitante. Il progetto si è quindi avvalso di ...

“Run Smile Live Hand” : il progetto dell’Associazione “La Mano del Bambino” alla Milano Marathon 2018 : Promuovere attività formative e informative per trasmettere un messaggio preciso: la tempestiva cura e riabilitazione delle lesioni (400 casi ogni 100.000 abitanti) e malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) a carico delle mani nei bambini può favorire il recupero integrale dell’arto. Sono gli obiettivi del progetto “Run Smile Live Hand” con cui l’Associazione “La Mano del Bambino”, nata nel 2008 per colmare una lacuna importante su queste ...

Alle porte di Milano nasce l’Eco Villaggio Lops : un progetto che pensa al benessere a 360° : Eco Villaggio Lops è il nuovo progetto abitativo in costruzione Alle porte di Milano, ideato e progettato in collaborazione tra le divisioni di Lops Holding. Innovazione abitativa che ci proietta nel futuro: questo il concept studiato e progettato per l’Eco Villaggio Lops che prevede servizi e aree comuni pensati per porre al centro il benessere individuale e familiare. Gli appartamenti sono infatti dotati di tecnologie innovative studiate per ...

Casa sollievo bimbi a Milano - Vidas presenta il primo progetto italiano per minori malati inguaribili : Un ponte ideale per favorire un passaggio il meno traumatico possibile. Offrendo gratuitamente cure e sollievo a bambini e adolescenti con malattie inguaribili, oltre a sostenere le loro famiglie in un momento difficilissimo. Questo è l’obiettivo della nuova Casa sollievo bimbi che sta nascendo accanto all’hospice Casa Vidas in via Ojetti 66 a Milano, di fronte all’uscita della fermata della MM1 Bonola. Si tratta “del primo progetto del genere ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘ Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della Violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto 'Unire' (2) : (AdnKronos) - Fra le azioni previste dal bando, lo sviluppo di progetti di formazione, ricerca e sensibilizzazione con l’obiettivo di prevenire la Violenza di genere. Oltre che con il Miur e il Dipartimento per le Pari opportunità, gli organizzatori prevedono ulteriori possibilità di collaborazione

Giornata Internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

Ristrutturazione bagno a Milano : il progetto ideale per il 2018 : Una delle richieste prevalenti che giungono alle imprese edili operanti sul territorio di Milano è quella di un preventivo per

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme?/ Foto - incontro segreto a Milano : "Credo nel nostro progetto!" : Pace fatta per Al Bano e Loredana Lecciso? I paparazzi di Spy hanno immortalato i due insieme a Milano alle prese con quello che sembra essere un incontro segreto, perché?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:09:00 GMT)