Milano Majorino inaugura un nuovo ufficio nel cuore del Corvetto

Milano : nuovo ufficio assessore Majorino al Corvetto : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un nuovo ufficio dell’assessore alle politiche sociali al Corvetto, per essere vicini – non solo con le parole – alle periferie di Milano. Pierfrancesco Majorino lo ha inaugurato in via Nicolò Barabino 8, nel cuore del Corvetto. A partire da oggi, l’assessore sposterà, per alcuni giorni alla settimana, parte della sua attività dalla sede centrale dell’Assessorato in Largo Treves a ...