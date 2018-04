Milano | il boss delle prostitute incastrato dalla passione per le cene di lusso

Presentazione del libro ''Il Boss'' - Milano - 16 Aprile : Questa è una storia in cui il confine tra crimine e mondo legale può finire per confondersi, fino a non essere più visibile." Ingresso libero fino a esaurimento posti! Facebook Twitter Google Mail ...

'Ndrangheta - pestaggio figlio boss : due arresti a Milano : Milano, 10 mar. , askanews, Sarebbero gli autori del violento pestaggio ai danni del figlio del boss di 'Ndragheta Carmelo Novella, Edoardo, colpevole di essersi appropriato di 250mila euro, i due ...

Droga - Milano : arrestato il boss della Comasina : Aveva attaccato alla parete il ritratto di Tony Montana-Scarface e ricostruito il suo trono. L'uomo, che è stato fermato con altre quattro persone, ha legami con la mala calabrese - Un pusher con ...

Milano - maxiprocesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...

