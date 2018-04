Milano | conti in positivo per la società Expo Tornano ai soci oltre 33 milioni di euro

Borsa : Europa chiude positiva - Milano controcorrente -0 - 47% - Cnh ok dopo conti : Alla chiusura, Milano ha segnato un -0,47%, sopra i minimi di seduta, ma con il Ftse Mib tornato sotto quota 24.000 punti, Parigi e' salita dello 0,54%, anche se l'economia ha rallentato il passo, ...

Milano sale di un punto percentuale - +2% di FCA dopo i conti : Sempre per quanto riguarda il nostro Paese, il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del Documento di economia e finanza, ha detto che l'1,5% ...

Milano Design Week 2018 - Paola Conti presenta il suo rinnovato design : ... grazie a un dialogo intenso con il mondo della ricerca tecnologica, in uno scambio di esperienze non solo estetiche, ma anche di rispetto dell'ambiente e della natura. Il rapporto strettissimo e ...

Continua la #SkyQExperience per la Milano Design Week con Bastianich - Comello e i Teatribù : Continua la #SkyQExperience proposta da Sky Italia per la Milano Design Week. Questa sera alle ...

Mercati " Calma piatta nel Vecchio Continente - a Milano acquisti su Tim : Generale risalita dei rendimenti obbligazionari, con il Treasury statunitense che torna in area 2,89%, in scia al Beige Book della Fed da cui emerge un outlook solido sull'economia a stelle e strisce,...

Milano - Claudia Terzi : «Sconti pendolari - prima tocca ai treni poi alle autostrade» : così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...

Milano - donna morta dopo liposuzione : il medico al centro della bufera continua a operare : L'avvocato: "E' un professionista di alto livello, lavora in una struttura importante e ha tutti i parametri in regola per operare". L'autopsia la prossima...

Gianna Nannini sul trono con le stampelle e due ospiti (video) : Fenomenale Il Tour continua con le date di Roma e Milano : Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco. ...

Milano - con il Panathinaikos manca anche il lieto fine : l'Eurolega è un flop continuo : E' il mistero dello sport italiano, sembra l'Inter di Moratti che continuava a perdere ma all'epoca centrò calciopoli, i biancorossi mica sono penalizzati dagli arbitri. Conferma la pochezza del ...

Al via il Salone del Mobile a Milano - sconti per chi viaggia in treno : Prenderà il via il 17 aprile per concludersi il 22 aprile la 57esima edizione de l Salone del Mobile di Milano , che per sei giorni trasformerà il capoluogo lombardo nel palcoscenico più ambito del ...

Borsa : Milano - -0 - 3% - - contiene perdite : ANSA, - Milano, 4 APR - Dopo una giornata in calo per l'effetto combinato della guerra dei dazi tra Cina e Usa e alcune prese di beneficio, il Ftse Mib chiude le contrattazioni in calo , -0,3%, ...

Milano - dalla Prefettura al centro congressi : arrivano le vendite salva conti per 90 milioni di euro : «Verificare le condizioni per l'assegnazione in affitto di superfici ed aree interne o prossime degli istituti scolastici superiori per installazione di tabelloni pubblicitari, in modo da ricavare ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

