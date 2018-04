Milano Case vacanza | le iscrizioni tardive apriranno dal 10 al 16 maggio

Iscrizioni per le Case Vacanza del Comune di Milano : Si chiudono domani le Iscrizioni per i soggiorni estivi nelle Case Vacanza del Comune di Milano. Il servizio è dedicato

Milano. Case popolari : Morosità pregressa piano di rientro volontario : Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e le organizzazioni sindacali SUNIA, SICET, UNIAT, Unione inquilini e CoNIA

Milano - Gentiloni e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : 'Qui l'Italia dimostra di poter crescere' : Taglio del nastro questa mattina a Milano per l'edizione 2018 del Salone del Mobile . A inaugurare la manifestazione è stato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di ...

Milano : portato in caserma un pregiudicato per aggressione in casa - movente passionale : Milano, 14 apr. (AdnKronos) – E’ molto probabilmente un uomo di 63 anni, pregiudicato, ad aver sparato questa mattina ai due rumeni nella loro abitazione. I carabinieri lo hanno accompagnato in caserma e, anche se il fermo non è stato ancora formalizzato, tutti gli indizi e gli elementi raccolti ascoltando i vicini di casa e una delle vittime porterebbero a lui. All’origine del gesto ci sarebbe una vendetta per motivi ...

Milano. ContaCase monitora la riqualificazione degli alloggi popolari sfitti : Si chiama ContaCase. E’ il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi

Milano : arriva il ContaCase - counter digitale per alloggi popolari sfitti : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Si chiama ContaCase, è il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi on line sul sito del Comune (www.comune.Milano.it/ContaCase), richiamato con una ‘mattonella’ direttamente in homepage. “Entra nel

Taser a Milano - Brindisi - Caserta - Catania - Padova e Reggio Emilia : Rivoluzione in Italia. Disco verde per l’impiego del Taser. La sperimentazione della pistola elettrica (per immobilizzare le persone con una

Milano - «case bianche» espugnato il fortino. Il mercato nero dei clan : E niente, non capiscono. I giorni scorsi la polizia, in previsione dell'intervento di ieri mattina, era arrivata in incognito nelle «case bianche» di viale Fulvio Testi, i palazzoni di nove piani dell'...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

Immobili : Nomisma - crescono quotazioni case di pregio a Roma e Milano : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Si conferma la ripresa, anche nel secondo semestre del 2017, del mercato degli Immobili di pregio a Milano e Roma. In particolare è il segmento della compravendita a Milano ad aver mostrato una maggiore dinamicità con una domanda in crescita soprattutto nelle zone del Centro storico, Brera e Magenta. A Roma la domanda di acquisto risulta in aumento con l’eccezione della zona Flaminio e Salario-Trieste. è ...