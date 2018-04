Migranti | quasi la metà sono donne E le stiamo lasciando indietro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) La migrazione è sicuramente uno dei temi più complessi che caratterizza il nostro presente, è anche una delle questioni più trattate nei media che ci restituiscono immagini difficili da dimenticare. Disastri naturali, conflitti e necessità economica spingono milioni di persone al movimento imponendosi nell’agenda politica di diversi Paesi. La migrazione ha una forte caratterizzazione femminile che non può essere trascurata; affrontare un fenomeno come questo senza un approccio di genere non solo lasciamilioni die ragazze che già versano in una condizione di difficoltà ma impedisce anche l’opportunità di empowerment individuale e sociale che lo spostamento potrebbe portare con sé. Dal 9 al 13 aprile si è svolta a New York la 51° sessione della Commissione per la popolazione e lo sviluppo, presso la sede delle Nazioni Unite. La Commissione ha il compito di esaminare i ...