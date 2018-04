Migranti | arrivi ancora in calo ad aprile I dati del Viminale

Sui Migranti invertito il trend : in 10 mesi oltre centomila arrivi in meno : Il Viminale fornisce i dati, che parlano di oltre 43 mila persone arrivate in italia via mare. L'inversione di tendenza è frutto della nuova strategia italiana e dell'accordo stretto con la Libia ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso - : I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso : Migranti, oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

Italia - Migranti : 104.776 arrivi in meno dal 1 luglio ad oggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Migranti - Centro Astalli : “Calati gli arrivi - ma aumentate le difficoltà dell’accoglienza. Molti dormono in strada” : Calano gli arrivi di rifugiati in Italia. Nel 2017 sono stati 62.067 in meno rispetto all’anno precedente, ovvero 119.369 contro i 181.436 del 2017. Ma l’obiettivo di un sistema di accoglienza unico e con standard uniformi è ancora lontano, anzi aumentano le difficoltà di accesso alla protezione per chi chiede aiuto. A dirlo, con il suo Rapporto Annuale, è il Centro Astalli. “È necessario uscire dalla dicotomia e avere un unico ...

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).

Migranti - Ue : meno arrivi - agire su rimpatri e gestione frontiere : Migranti, Ue: meno arrivi, agire su rimpatri e gestione frontiere Migranti, Ue: meno arrivi, agire su rimpatri e gestione frontiere Continua a leggere L'articolo Migranti, Ue: meno arrivi, agire su rimpatri e gestione frontiere proviene da NewsGo.

Migranti - Ue : nel 2017 -30% di arrivi : 12.52 Nel 2017 gli arrivi di Migranti "sono scesi di quasi il 30% rispetto all'anno pre-crisi 2014". Così il commissario Ue alla Migrazione Avramopulos. Sono stati 205 mila gli attraversamenti irregolari Da febbraio 2016 sono stati salvati nel Mediterraneo 285 mila Migranti e, nel 2017, ne sono stati salvati 2 mila nel deserto. 34 mila i ricollocamenti,quasi il 96% dei Migranti:restano da ricollocare 933 dall'Italia, 143dalla Grecia. La Ue ...

Migranti - 61% in meno rispetto al 2017 : i dati del Viminale sugli arrivi in Italia : Numeri relativi ai primi due mesi dell’anno. Flessione forte a febbraio: 1.065 persone, 8.971 l’anno scorso

Migranti - -61% arrivi primi due mesi : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Netto calo degli sbarchi nei primi due mesi dell'anno. Tra gennaio e febbraio sono arrivati 5.247 Migranti contro i 13.439 dello stesso periodo del 2017 , -61%, . Lo indicano i ...