eurogamer

: Michael Pachter: 'Non è troppo tardi per Microsoft per investire su esclusive first party'. #Sony #Microsoft - Eurogamer_it : Michael Pachter: 'Non è troppo tardi per Microsoft per investire su esclusive first party'. #Sony #Microsoft - videogamer_it : Michael Pachter: non è troppo tardi per Microsoft investire sui first party - PabloBtwt : Detroit: Become Human venderà 3-4 milioni di copie secondo Michael Pachter -

(Di lunedì 30 aprile 2018) LePlayStation 4 degli ultimi anni sono state molto apprezzate dai giocatori e dagli addetti ai lavori, mentre quelle pubblicate daper Xbox One non sono moltissime e spesso non sono state accolte con l'entusiasmo sperato.Molti vedono la console ammiraglia Sony come indiscussa vincitrice di questa generazione e quando Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha recentemente affermato di voler rilanciare il parcoper la console nei prossimi anni, in molti hanno pensato che fosse effettivamenteper avere questa preziosa idea.La pensa diversamente, il noto analista che come riporta Gaming Bolt si è detto assolutamente contrario all'ipotesi che siaper. "No, non è. Non sono sicuro che leconsole siano così importati come un tempo. Quando Sony lanciò PlayStation dovevano avere molte ...