Messi - con tripletta ieri è a 1000 gol : ANSA, - ROMA, 30 APR - Con il terzo gol personale segnato ieri al Deportivo La Coruna, Lionel Messi, 31 anni il prossimo 24 giugno, ha raggiunto la quota dei 1000 gol segnati in carriera, Il calcolo è ...

Confine Usa-Messico - caos migranti : carovana assedia frontiera/ Ultime notizie : oltre 200 in attesa di asilo : Circa duecento persone scappate dalle loro nazioni in Centro America perché perseguitate sono ferme al Confine tra Messico e Stati Uniti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Stop alla plastica alle Isole Tremiti : da maggio amMessi solo contenitori biodegradabili : Da una ricerca è emerso che nelle acque delle Isole Tremiti c’è una concentrazione di microplastiche fra le più alte d’Italia. Per questo il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza per vietare dal primo maggio tutte le stoviglie in plastica. Al loro posto potranno essere usati contenitori biodegradabili.Continua a leggere

Confine Usa-Messico - 200 in attesa asilo : 5.00 Confine Usa-Messico, 200in attesa asilo Un viaggio di un mese, su treni merci, bus, a piedi, ha portato una caravan di migranti del centroamerica a ridosso degli Usa sul Confine messicano. Sono circa 200e hanno marciato nelle scorse ore da Tijuana al posto di frontiera di San Isidro, dall'altra parte c'è San Diego, la California.Sono determinati a rimanere lì fino a quando la richiesta di asilo di ciascuno di loro non verrà presa in ...

Confine Usa-Messico - caos migranti : 1.06 Il passaggio di frontiera fra Usa e Messico all'altezza di San Diego ha raggiunto il massimo della sua capienza ancor prima che arrivi un caravan di circa 200 migranti centroamericani intenzionati a richiedere asilo e atteso in queste ore dopo un viaggio di circa un mese attraverso il paese. Lo riferiscono le autorità di frontiera Usa. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva ribadito come il fenomeno incontrollato dei migranti ...

Sky risponde a Tebas : la Liga con Messi e Ronaldo vale come la Serie A : La pay-tv satelitare risponde alle parole del presidente della Liga che l'ha accusata di avere una posizione di privilegio sul mercato italiano dei diritti tv. L'articolo Sky risponde a Tebas: la Liga con Messi e Ronaldo vale come la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 18 - tra sorprese e conferme ecco l'undici scelto dalla rete : fuori Messi - Salah e Ronaldo : Dopo una lunga selezione, in una lista dei cento migliori giocatori del mondo la formazione tipo di Fifa Ultimate Team 2018 è stata stilata dagli utenti della community. A rappresentare l'Italia ci ...

Governo - Salvini/ “Mai con il PD - no a comproMessi solo per diventare Premier - come fa Di Maio”. E Berlusconi… : Governo, Salvini: “Mai con il PD, no a compromessi solo per diventare Premier, come fa Di Maio”. Il leader della Lega ribadisce la propria volontà di non allearsi con i democratici(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei ricercati - con Messina Denaro - : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla ...

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei ricercati (con Messina Denaro) : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia - Matteo Messina Denaro secondo molti inquirenti non sarebbe il capo di Cosa nostra ma sicuramente continua a rivestire un ruolo di assoluto rilievo: la rivista ...

Messina - concorso truccato all'Università - cinque professori condannati : La seconda sezione penale del tribunale di Messina ha inflitto cinque condanne e un'assoluzione in primo grado per il processo su un presunto concorso pilotato per ricercatore alla facoltà di Farmacia ...

Virtus Divino Amore calcio (Juniores prov.) : Messina - secondo posto possibile : Roma – La Juniores provinciale della Virtus Divino Amore ha fatto festa nel giorno del 25 aprile. Il turno infrasettimanale ha sorriso alla squadra di mister Paolo Lattanzio che si è imposta per 2-1 sul campo del Casal Bernocchi. Tra i protagonisti dell’incontro c’è stato il difensore centrale classe 2000 Christian Messina, autore del gol del momentaneo 1-1. “Una vittoria importante su un campo non semplice. Nel primo tempo siamo ...

Messico : rapper da milioni di views confessa triplice omicidio brutale Video : Un #rapper di origine messicana, una vera e propria web star nel suo paese, con milioni di views sul canale YouTube, ha confessato ieri pomeriggio un triplice delitto, dai contorni a dir poco macabri. Il delitto Stando a quanto dichiarato da lui stesso, l'artista avrebbe infatti squagliato nell'acido i corpi di tre giovanissimi studenti, suoi connazionali, che risultavano dispersi da oltre un mese. La morte dei tre ragazzi, tutti di eta' ...

Messico : rapper da milioni di views confessa triplice omicidio brutale : Un rapper di origine messicana, una vera e propria web star nel suo paese, con milioni di views sul canale YouTube, ha confessato ieri pomeriggio un triplice delitto, dai contorni a dir poco macabri. Il delitto Stando a quanto dichiarato da lui stesso, l'artista avrebbe infatti squagliato nell'acido i corpi di tre giovanissimi studenti, suoi connazionali, che risultavano dispersi da oltre un mese. La morte dei tre ragazzi, tutti di età compresa ...