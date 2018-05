Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 : «Il canna gate ci ha fatto lasciare - ma io e Leonardo ci amiamo» : Mercedesz Henger, ospite di Pomeriggio 5, annuncia in diretta di essere tornata insieme al suo Leonardo. Dopo quasi un anno d'amore hanno vissuto una crisi che li ha tenuti separati per due mesi....

Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo sono tornati insieme : Mercedesz Henger crisi superata con il fidanzato Leonardo: i due sono tornati insieme dopo un periodo di crisi Ospite oggi a Pomeriggio Cinque Mercedesz Henger ha portato con sé da Barbara d’Urso il fidanzato Leonardo. Crisi superata tra i due che, anche durante i mesi separati, hanno continuato comunque a sentirsi e a rimanere molto vicini. […] L'articolo Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo sono tornati insieme proviene da ...

Mercedesz Henger : "Canna-gate? Alessia Marcuzzi mi ha delusa - non odio Francesco Monte" : Mercedesz Henger, in una lunga intervista a Diva e Donna, ha svelato di aver attraverso un periodo molto buio dal punto di vista personale per lo scandalo canna-gate che ha tenuto banco, per molte settimane, all'Isola dei Famosi 2018: Tutto questo mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due ...

Mercedesz Henger - Isola dei Famosi/ "Problemi di salute dopo Canna-Gate : delusione Marcuzzi" - e Lele Mora... : Mercedesz Henger, Isola dei Famosi: l'ex naufraga rivela, "Problemi di salute dopo Canna-Gate: delusione Marcuzzi". Lele Mora ammette: "Francesco Monte fuma canne"(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 00:14:00 GMT)

Mercedesz Henger torna a parlare del 'canna-gate' nel corso di un'intervista Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare programma televisivo “L’#Isola dei Famosi 2018”. Di recente la figlia dell’ex naufraga #eva Henger ha rivelato di aver avuto problemi di salute a causa del polverone mediatico sollevato da sua madre un mese fa. Mercedesz Henger: ‘Tutto questo mi ha provocato un enorme stress’ Come ben sanno i telespettatori, nel reality Mediaset incentrato sulla sopravvivenza, precisamente nel corso delle prime ...

Mercedesz Henger torna a parlare del 'canna-gate' nel corso di un'intervista : Un consueto appuntamento dedicato al popolare programma televisivo “L’Isola dei Famosi 2018”. Di recente la figlia dell’ex naufraga Eva Henger ha rivelato di aver avuto problemi di salute a causa del polverone mediatico sollevato da sua madre un mese fa. Mercedesz Henger: ‘Tutto questo mi ha provocato un enorme stress’ Come ben sanno i telespettatori, nel reality Mediaset incentrato sulla sopravvivenza, precisamente nel corso delle prime ...

Mercedesz Henger dopo il canna gate : Ho avuto problemi di salute. Delusa e ferita da Alessia Marcuzzi : MILANO - 'Mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche'. A seguito del canna gate , come riportato da Leggo.it, scatenato da Eva Henger ...

“Problemi di salute - è colpa loro”. Mercedesz Henger : “Un incubo…” : Quando il caso esplose all’inizio venne bollato come una trovata pubblicitaria per alzare gli ascolti. Poi il canna gate con protagonisti Eva Henger e Francesco Monte si è spostato dal piano etero a quello reale. Lui che torna dall’Honduras per tutelare la sua immagine, lei che non si rimangia nulla e anzi contrattacca tirando in ballo gli altri naufraghi. Un calderone mediatico che ha tirato dentro tutti anche gli affetti più cari di Eva ...

Mercedesz Henger svela di essere stata male a causa del canna-gate : canna-gate all’Isola: Mercedesz Henger rivela di essere stata poco bene Quasi 3 mesi fa, come tutti sapranno ormai a menadito, Eva Henger, prima di essere eliminata dalla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha creato infinite polemiche. Cosa ha detto? La ex attrice di film per adulti ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nella famosa villa ...

Mercedesz Henger : per colpa del canna-gate ha avuto problemi di salute : canna-gate, parla Mercedesz Henger: “Tutto questo mi ha provocato enorme stress” Sono mesi difficili per Mercedesz Henger. Da quando la madre Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato canne all’Isola dei Famosi, la figlia di Riccardo Schicchi è al centro di continue polemiche. Una situazione davvero difficile, che sta facendo soffrire Mercedesz dal […] L'articolo Mercedesz Henger: per colpa del canna-gate ha ...

Isola dei Famosi 2018 - Mercedesz Henger : "Filippo Nardi ha insultato la nostra famiglia" Lui : "Malinteso" (video) : Qualche tempo fa Mercedesz Henger aveva accusato l'ex naufrago della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Filippo Nardi, su una presunta offesa alla famiglia Henger con la frase "Mi farò una famiglia, mi farò la tua sull'Isola". Oggi a Pomeriggio Cinque, Nardi ha voluto chiarire ufficialmente la frase della discordia che ha creato il caos, sostenendo che si è trattato solo di un malinteso:Ieri dietro le quinte del programma ho ...

Filippo Nardi chiede scusa a Mercedesz Henger dopo gli insulti : Mercedez Henger riceve le scuse da Filippo Nardi Qualche settimana fa Mercedesz Henger nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso aveva raccontato un episodio spiacevole avvenuto prima della partenza per L’Isola dei famosi che ha coinvolto la madre, Eva Henger, e Filippo Nardi. Nardi si sarebbe infastidito molto dei baci e degli abbracci che i naufraghi si sono scambiati con i loro familiari prima dell’imbarco per l’Honduras. ...

Pomeriggio 5 : Mercedesz Henger in crisi con il fidanzato : Mercedesz Henger è tornata single? La verità a Pomeriggio Cinque Sicuramente non è un bel momento per Mercedesz Henger che è stata vittima di numerosi insulti sul web. Il motivo, molto probabilmente, lo conoscete già: lo scandalo legato alla rivelazione di sua madre su Francesco Monte e il canna-gate. Ora, come se non bastassero le tante minacce ricevute in rete, ci si mette anche la sua vita sentimentale. L’opinionista di Pomeriggio 5 ...

Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? La figlia di Eva Henger di nuovo single : Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? Si parla di una possibile rottura tra la figlia di Eva Henger e il suo compagno, la loro storia è già finita dopo quasi un anno?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:07:00 GMT)