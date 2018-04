McDonald 's annuncia conti sopra attese - titolo corre al Nyse : Ottima trimestrale per McDonald's , che fa meglio delle attese , venendo premiata oggi dal mercaot americano con un tialzo molto superiore al 3%. La big dei fast food ha riportato nel primo trimestre ...

LaLiga annuncia la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports : in palio due posti per la Fifa eWorld Cup! : Arrivano ormai ogni settimana annunci di nuovi competizioni eSports ufficiali, patrocinate dalle varie leghe calcistiche nazionali: oggi è il turno del campionato spagnolo che, insieme ad EA Sports, svela la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports La competizione prenderà il via prossimo 19 marzo con la prima fase da cui usciranno fuori 32 qualificati alla fase […] L'articolo LaLiga annuncia la nascita della ...