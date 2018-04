Maurizio Martina esasperato da Matteo Renzi dopo il niet ai 5 Stelle | Impossibile

huffingtonpost

(Di lunedì 30 aprile 2018) Duro affondo del segretario reggente del Pd,, all'indomani delle parole diche a 'Che tempo che fa' ha bocciato l'alleanza di governo con il Movimento 5, rendendo di fatto inutile la Direzione del partito in programma giovedì. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società; si smarrisce l'impegno per il cambiamento e non si aiuta il Paese. Per questo continuo a pensare che il Pd abbia innanzitutto bisogno di una vera ripartenza su basi nuove", ha dichiarato."In queste ore - ha aggiunto- stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio punto di vista ...