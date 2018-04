Matteo Gentili contro Alberto | “Spende più in preservativi che in benzina”

ALBERTO MEZZETTI/ Matteo Gentili attacca : "Spende più in preservativi che in altro" (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello ALBERTO MEZZETTI è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:01:00 GMT)

VERONICA SATTI / La figlia di Bobby Solo vs Matteo Gentili : "Mi sono sentita umiliata" (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo si schiera contro Aida Nizar, ma il pubblico almeno fino a questo momento le ha voltato le spalle non gradendo il suo personaggio. (Grande Fratello)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:57:00 GMT)

Matteo Gentili/ Flirt con Alessia Prete per dimenticare Paola Di Benedetto? (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha trovato l'amore dentro la casa più famosa della televisione? Sempre più vicino add Alessia Prete. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:42:00 GMT)

Lucia Bramieri/ Il finto flirt con Matteo Gentili e la gelosia di Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri, la donna è stata protagonista di uno scherzo ai danni di Simone Coccia fingendo di avere un flirt con l'ex calciatore Matteo Gentili. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:07:00 GMT)

Lucia Bramieri e Matteo Gentili flirtano e si coccolano : Simone Coccia reagisce così : Lucia Bramieri e Matteo Gentili sempre più vicini e pronti a coccolarsi. Sono queste le immagini trasmesse in diretta durante il party di ieri sera nella casa del Grande Fratello. Il presunto flirt con l'ex di Paola Di Benedetto è però uno scherzo inscenato dalla stessa Bramieri nei confronti di Simone Coccia. La donna ha fatto finta di flirtare con Matteo Gentili per provocare una reazione dall'ex spogliarellista e concorrente al concorso Più ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri flirta con Matteo Gentili : Simone Coccia reagisce allo scherzo : Nella casa del Grande Fratello, in attesa che la produzione prenda provvedimenti contro la violenza e il bullismo nei confronti di Aida Nizar , i concorrenti cercano di ridere inscenando degli scherzi.

Alberto Mezzetti Vs Matteo Gentili/ Lite al Grande Fratello 15 - Tarzan sbotta : "Un branco contro Aida" : Alberto Mezzetti contro Matteo Gentili, nuova Lite al Grande Fratello. Tarzan si schiera dalla parte di Aida, Matteo lo attacca per le parole dette su Veronica Satti(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:30:00 GMT)

“Tu…”. Sbam! Grande Fratello - Matteo Gentili asfalta Paola Di Benedetto (e Monte). Per Barbara D’Urso l’occasione è troppo ghiotta e tra i due ex scatta il faccia a faccia : pubblico e inquilini in delirio per le parole del tradito : Inizia col botto la seconda puntata del ”Grande Fratello 15”. Una sorta di revival dell’edizione Vip, che aveva visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, all’epoca fidanzato della sorella di Belen. Proprio all’interno della casa del Gf la coppia aveva rotto in diretta e Chechu si era sentita pronta di iniziare la sua frequentazione con il ciclista Ignazio Moser. A quasi cinque mesi di distanza ...

Grande Fratello 2018 - seconda puntata : duro confronto fra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili! : La seconda puntata del Grande Fratello ci ha fatto assistere ad un duro confronto fra Paola e Matteo, ma anche a momenti di commozione come quello che ci ha regalato Veronica, la figlia respinta di Bobby Solo! Scopriamo le fasi più calde di una lunga serata condotta dalla signora degli ascolti Barbara D’Urso! Grande Fratello 2018, fuori il superbono Valerio, Paola Di Benedetto entra nella casa! Accolta con un Grande applauso dal ...

