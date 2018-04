Matteo | basta

Matteo Salvini : 'Basta incontri con Berlusconi' : Matteo Salvini ha chiesto 'di evitare nelle prossime ore appuntamenti comuni' con Silvio Berlusconi . Non ci sarà dunque nessuna chiusura insieme della campagna elettorale in Friuli , 'nè era prevista'...

Matteo Richetti a Mezz'ora in più : "L'assemblea non basta - serve un Congresso : mi candido a segretario Pd" : "Anche se l'assemblea del Pd dovesse decidere di eleggere un nuovo segretario con pieni poteri, questo avrebbe l'onere di aprire una fase congressuale". Lo ha detto Matteo Richetti a Mezz'ora in più annunciando la sua candidatura alle primarie. "Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che le primarie si fanno, noi saremo in campo". Ma, avverte Richetti , "sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, spero che gruppo dirigente arrivi ...

Renato Brunetta : ' Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Pd distrutto - mollano tre big del partito in Sardegna : chi sono - le dimissioni di Matteo Renzi non bastano : Del partito democratico , dopo il 4 marzo, restano soltanto le macerie. Un Pd distrutto , con Matteo Renzi dimissionario e la peculiare reggenza affidata a Maurizio Martina . Un Pd alle corde anche a ...

“Basta - io mollo”. Don Matteo - l’addio di una delle figure storiche. La fiction di Rai 1 perde un pezzo fondamentale : “Non ce la faccio più - sono anni che faccio la stessa cosa…”. Sconcerto tra i fan : Sorella d’arte, per ben due volte, in pratica non avrebbe potuto far altro che seguire una strada similare a quella dei suoi famigliari. Parliamo della divertentissima Nathalie Guetta, la famosa Natalina della serie Don Matteo. Eh sì, perché (per chi non lo sapesse) Nathalie, classe 1958 (altezza 170 cm), è la sorella del disc jockey e produttore David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta. All’età di 16 anni lascia la ...