Matt Smith | da principe ad assassino

The Crown - è nata una petizione contro Matt Smith pagato più di Claire Foy (Update) : Update: Su Care2 è nata una petizione per spingere Matt Smith e Reed Hastings di Netflix per donare la differenza guadagnata dall'attore rispetto alla collega Claire Foy, al fondo per la difesa per le vittime di abusi e molestie sessuali. Al momento la petizione ha superato le 23 mila firme (virtuali) sulle 25 mila fissate come obiettivo. The Crown, Claire Foy pagata meno di Matt Smith Il titolo è The Crown. La protagonista è la Regina ...

