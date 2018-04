Maternità surrogata | diritti e responsabilità negata

huffingtonpost

(Di lunedì 30 aprile 2018) Lucio Romano, Senatore di Democrazia Solidale, scrive su questo blog l'articolo: "Maternitàe dignità", nel quale lancia una serie di invettive, a mio avviso confuse e sommarie, contro la maternità. A scatenarlo, è stato il caso, di cui molti di voi avranno letto, riguardante la nascita di Tiantian, avvenuta in Cina, quattro anni dopo la morte dei genitori. Questi ultimi, non riuscendo a avere figli, avevano iniziato il lungo percorso della fecondazione artificiale, interrotto purtroppo dalla morta di entrambi. I genitori della coppia, nonché nonni del piccolo, hanno deciso di portare a termine ciò che i figli avevano iniziato, affidando l'embrione al grembo di un'altra donna, che ha portato avanti la gravidanza in Laos, suo paese d'origine e dato alla luce Tiantian in Cina, paese in cui è arrivata con un visto ...