Massimo Boldi | la compagna lo tradisce con un amico | ‘Ho pianto’

tvzap.kataweb

: Quando diciamo che parla questo Danilo sembra di essere in un film di Massimo Boldi e sentire parlare l’attore Enz… - giuliinasol : Quando diciamo che parla questo Danilo sembra di essere in un film di Massimo Boldi e sentire parlare l’attore Enz… - annapiera : È finita tra Massimo Boldi e la sua compagna Loredana: - dgmag : Non se la passa bene Massimo #Boldi. Ecco cosa ha scoperto sulla moglie -

(Di lunedì 30 aprile 2018) “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. E’ unamareggiato quello che, intervistato dal Corriere della Sera, commenta l’addio a Loredana De Nardis, suadi lunga data con cui però le cose non funzionavano da qualche tempo: “… da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati …”. LEGGI:, lettera aperta a De Sica: ‘Mi manchi troppo’tradito dallacon un suoLa De Nardis si è legata a un conoscente dell’attore, che commenta: “E’ un mio, anche se non caro. Non dico il nome, sono fatti loro. A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. ...