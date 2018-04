: #ultimora #Pd #Martina 'Impossibile guidare partito in queste condizioni' LEGGI: - fattoquotidiano : #ultimora #Pd #Martina 'Impossibile guidare partito in queste condizioni' LEGGI: - amalaFCIM87 : RT @fattoquotidiano: #ultimora #Pd #Martina 'Impossibile guidare partito in queste condizioni' LEGGI: - Sciabecco : Il renzismo e adesso anche i renziani sono un un corpo estraneo ai valori della sinistra, ed andranno tutti ad esti… -

"Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società;si smarrisce l'impegno per il cambiamento e non si aiuta il Paese. Per questo continuo a pensare che il Pd abbia innanzitutto bisogno di una verasu basi nuove". Così il segretario reggente del Pd,.(Di lunedì 30 aprile 2018)