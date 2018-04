Martina | Impossibile guidare il Pd così

Martina dopo la chiusura di Renzi a M5s : 'Così è impossibile guidare il Pd' : Martina: "Parlerò in Direzione" - "Stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza - ha ripreso il segretario reggente -. Per il rispetto che ho della comunità del Partito ...

Pd - Martina : 'Impossibile guidare il partito in queste condizioni' : 'In queste ore - afferma Martina - stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del partito Democratico porterò il mio punto di vista ...

Martina : impossibile guidare Pd in queste condizioni : Roma, 30 apr. , askanews, 'In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito democratico porterò il mio punto di vista alla direzione nazionale di giovedì che evidentemente ha già un ...

Martina : impossibile guidare il Pd in queste condizioni - rischiamo l'estinzione : "In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza " ha detto in dettaglio Martina - per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio ...

Martina - Pd - : «Impossibile guidare il partito - rischiamo l'estinzione» : Il segretario reggente ha aggiunto: «In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del partito democratico porterò il mio ...

Martina dice che è impossibile guidare il Pd in queste condizioni : Roma, 30 apr. , askanews, 'In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito democratico porterò il mio punto di vista alla direzione nazionale di giovedì che evidentemente ha già un ...

**Pd : Martina - impossibile guidare partito in queste condizioni** : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – In Direzione “servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema”. Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo **Pd: Martina, impossibile guidare partito in queste condizioni** sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - Martina 'Impossibile guidare il partito in queste condizioni'. Cuperlo a Renzi 'In direzione si parli di elezioni' : Così a politica si spegne, si spegne la vitalità di un partito'. E conclude: 'Io vorrei capire cosa intendiamo per leader: Renzi ha fatto anche cose giuste, ma ha perso le sfide fondamentali che ha ...

Martina : impossibile guidare Pd in queste condizioni : Roma, 30 apr. , askanews, - "In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito democratico porterò il mio punto di vista alla direzione nazionale di giovedì che evidentemente ha già un ...

Martina : impossibile guidare il Pd in queste condizioni - rischiamo l’estinzione : Il segretario reggente del partito prende posizione dopo l’intervista dell’ex premier a “Che tempo che fa” su Rai1 di ieri sera

"E' impossibile guidare il partito" Pd - Martina furioso con Renzi "Così rischiamo solo l'estinzione" : Implode il Partito Democratico. Il segretario reggente Maurizio Martina furioso dopo le parole di Matteo Renzi in tv da Fabio Fazio: "In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto... Segui su affaritaliani.it

Pd - Martina dopo le parole di Renzi : “Impossibile guidare il partito in queste condizioni - così rischiamo estinzione” : “Impossibile guidare il partito in queste condizioni”. Maurizio Martina, dopo la sconfessione pubblica della sua linea di azione da parte di Matteo Renzi e la conseguente chiusura ai 5 stelle, ha annunciato che “per rispetto della comunità Pd” porterà la questione in direzione. Ma intanto ha attaccato: “così un partito rischia solo l’estinzione”. Dentro il partito democratico è ormai guerra totale. Il ...

Maurizio Martina esasperato da Matteo Renzi dopo il niet ai 5 Stelle : "Impossibile guidare il Pd in queste condizioni" : Duro affondo del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'indomani delle parole di Matteo Renzi che a 'Che tempo che fa' ha bocciato l'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, rendendo di fatto inutile la Direzione del partito in programma giovedì. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato ...

Renzi : 'Accordo impossibile con Di Maio'. E pensa di mollare Martina : 'Il mio non è un no ideologico ma si tratta di una discussione sbagliata, già chiusa, uno psicodramma inutile, rischiamo di dividerci sul niente'. Renzi non arretra di un millimetro. Oggi finirà il ...