Martina dice che è impossibile guidare il Pd in queste condizioni

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. MATTEO MEDVES SPETTACOLARE - è in semifinale nei -66 kg! Manuel Lombardo beffato. Fuori Martina Lo Giudice - Francesca Milani e Rosalba Forciniti : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : il Pd apre a M5S - intesa Martina-Di Maio ma Renzi dice no! (25 aprile) : ULTIME NOTIZIE, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa tra M5S e Pd, martina apre e Di Maio ascolta. Operazione d'urgenza al cuore per Giorgio Napolitano. Champions League(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 03:57:00 GMT)

Governo - Martina : 'Lavoriamo con M5s se dice no al centrodestra e alla Lega' : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd , Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

Perché Martina dice che il dialogo del M5s è solo retorica : Roma, 11 apr. , askanews, 'La retorica del M5s è dialoghiamo. La pratica è stata un'altra: la sistematica costruzione di intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi operativi delle ...

Consultazioni - Renzi riunisce i suoi (senza Martina) e dice no all’incontro con Di Maio. Spunta l’ipotesi primarie subito : Al Quirinale è salito Maurizio Martina. Ma dopo l’incontro con Sergio Mattarella, a fare il punto sulle Consultazioni con i capigruppo è sempre lui: Matteo Renzi. Ufficialmente si è dimesso da segretario, ha promesso “di stare zitto due anni” e nella prima giornata a Palazzo Madama scherzava con i giornalisti: “Perché mi cercate ancora? Dovete imparare a ignorarmi“. In realtà dopo l’incontro con il capo dello ...