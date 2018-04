mario cucinella sostenibilita scuola sos

agi

(Di lunedì 30 aprile 2018) Sul loro sito si legge “practice academy”. Una scelta radicale per unache si occupa di sostenibilità. Viviamo infatti un’epoca dominata da questo termine, in cui la CSR si sta facendo asset fondamentale delle politiche aziendali su ogni livello. Qui, invece, il termine sostenibilità è considerato in relazione all’architettura. SOS (l’acronimo è esplicito quanto basta, per esprimere l’urgenza che lasi pone come mission) - School of Sustainabiliy - offre corsi post-laurea, sotto la guida diCucinella, architetto di fama internazionale, che ha fatto della sostenibilità la propria cifra stilistica e intellettuale. Basti pensare alle sue opere più rinomate, dalla sede della 3M a Milano (progetto con il quale si aggiudica, nel 2011, il premio MIPIM nella ...