Mario Biondi sarà impeganto con il tour teatrale ed europeo

Rimandati i concerti di Mario Biondi a Roma e Milano : nuove date e location - info biglietti e rimborsi : I concerti di Mario Biondi a Roma e Milano sono stati posticipati. Inizialmente attesi nel mese di maggio, i due spettacoli di Mario Biondi a Roma e Milano sono Rimandati al mese di dicembre. L'artista era atteso il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nella giornata di oggi è giunta la notizia del posticipo di entrambi gli eventi che cambiano anche location. I due eventi live di ...

Mario Biondi / La famiglia - il nuovo tour e la passione per la musica americana (Domenica In) : MARIO BIONDI, il cantante dalla voce inconfondibile protagonista di Domenica in: dalla moglie Giorgia Albarello ai suoi otto figli, il perfetto esempio di famiglia allargata.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Mario Biondi : "Io - i miei otto figli e noi siciliani che aspettiamo le cose dal cielo" : Bossanova unita a soul e funk, senza dimenticare qualche spruzzata di swing per rivisitare grandi classici della musica brasiliana ma anche per accompagnare brani inediti : "Brasil" è un disco ricco ...

Il segreto di Mario Biondi : 'Io benedetto dal Signore' : La prima volta in gara a Sanremo, la prima canzone in francese, il primo disco in brasiliano e i primi concerti nei palasport. Per Mario Biondi il 2018 è l'anno delle prime volte. Un crooner che si ...

Mario Biondi torna il 9 marzo con “Brasil” e con i due eventi unici di Roma e Milano : Milano. “È un progetto che nasce con due artisti sui generis: non li ho presi bene all’inizio ma poi mi

Mario Biondi a Leggo - da Sanremo ai 2 concerti-evento nei palasport : 'Sono innamorato della vita. Pino Daniele? Un grande maestro' : di Emiliana Costa ROMA - 'Non ho mai seguito strategie discografiche. Il mio fil rouge è sempre stata la musica. Mi chiamavano scheggia impazzita e dicevano che cantando in inglese non avrei fatto ...

Il 'Brasil' di Mario Biondi : Esce questa settimana in Italia e dal 23 marzo in in Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Uk, Francia e Giappone 'Brasil', il nuovo album che Mario Biondi dedica alla musica brasiliana che da sempre ...

Esce venerdì 'Brasil' - il nuovo album di Mario Biondi registrato a Rio de Janeiro : Si apre con 'Felicidade', si chiude con 'Mundo Coloridao': e sce il 9 marzo in Italia 'Brasil', il nuovo album di Mario Biondi registrato e prodotto a Rio de Janeiro dal vincitore di un Latin Grammy ...

Esce 'Brasil' di Mario Biondi : è il mio omaggio in tutte le lingue : Milano, 7 mar. , askanews, Un progetto dedicato al mondo culturale brasiliano che lo appassiona e affascina sin da quando era bambino: Esce il 9 marzo 'Brasil' di Mario Biondi, raccolta di 13 brani inediti e rivisitazioni di grandi classici di quella ...

Mario Biondi : "Il mio 'Brasil' è un luogo dell'anima" : Esce il 9 marzo in Italia e dal 23 marzo in in Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Uk, Francia e Giappone 'Brasil' , il nuovo progetto discografico che Mario Biondi dedica al mondo culturale ...

Nuovi appuntamenti per l’instore tour di Mario Biondi per Brasil : tutte le date prima dei concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

Dopo Sanremo 2018 - il nuovo singolo di Mario Biondi è Devotion : audio e testo : Il nuovo singolo di Mario Biondi è Devotion. Il brano segue Rivederti, con il quale l'artista si è presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Si è trattato di un grande debutto, per Biondi, che mai aveva partecipato alla kermesse nella categoria Campioni. A meno di due settimane dalla finale, è già pronto a tornare in radio con un nuovo singolo che anticipa l'uscita di Brasil, disco che arriverà sul mercato il 9 marzo prossimo e per ...