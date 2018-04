Mara Venier pronta a tornare a Domenica In? L’indizio su Instagram

Domenica In - Mara Venier al posto di Cristina Parodi/ La conferma su Instagram : da settembre di nuovo in Rai : Mara Venier prende il posto di Cristina Paodi a Domenica In? La bionda conduttrice conferma su Instagram in risposta ad alcuni fan. Da settembre il ritorno in Rai?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Mara Venier torna a Domenica In : la conferma su Instagram : Domenica In, la nuova conduttrice è Mara Venier: affiancherà Cristina Parodi da settembre Non ci sono più dubbi: Mara Venier torna a condurre Domenica In. Dopo settimane di indiscrezioni e gossip, la conferma è arrivata su Instagram. Dove zia Mara è sempre molto attiva e dove nelle ultime ore ha condiviso un video amarcord di […] L'articolo Mara Venier torna a Domenica In: la conferma su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier torna in Rai! E’ ufficiale - da settembre condurrà la nuova edizione di Domenica In : Mara Venier torna in Rai alla conduzione di Domenica In! La conferma da un video pubblicato sul profilo social della spumeggiante conduttrice. Si era fatto un gran parlare sul probabile ritorno in Rai della conduttrice veneta che in questi anni abbiamo apprezzato e amato ancora di più come opinionista dei reality, quali l’Isola De Famosi e come coordinatrice della giuria popolare a Tu Si Que Vales. Domenica In: Mara Venier condurrà la prossima ...

Mara Venier torna a condurre Domenica In! La conferma ufficiale : Domenica In: Mara Venier condurrà la prossima edizione su Rai 1 Si stanno già delineando i palinsesti televisivi della prossima stagione, la 2018-2019. Rai 1 sta cercando di rimettersi in pista e tornare competitiva. In questa stagione televisiva le cose non sono andate bene, in particolare la prima rete del servizio pubblico ha sofferto dalle 11:00 del mattino alle 18:45 dove a prevalere ogni giorno è sempre Canale 5. Meglio non se la cavano i ...

Mara Venier fa una sorpresa a Nino Formicola al Maurizio Costanzo Show : Nino Formicola sorpreso dalla chiamata di Mara Venier al Maurizio Costanzo Nino Formicola ha parlato ed elogiato Mara Venier durante la puntata di questa sera del Maurizio Costanzo Show, tanto che l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto chiamarlo per ricambiare il favore. Il trionfatore di questa edizione ha infatti dichiarato di aver fatto L’Isola per acquisire nuovamente la sicurezza in se stesso dopo che era stato ...

Domenica In : Mara Venier e Maurizio Costanzo nuovi conduttori? : Mara Venier e Maurizio Costanzo conduttori di Domenica In 2018-2019? Saranno Mara Venier e Maurizio Costanzo i conduttori di Domenica In 2018-2019? Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere così. A lanciare la “bomba”, ripresa anche da Dagospia, è Novella 2000 nella rubrica “Sussurri e Grida”. Secondo quanto scritto da Ivan Rota, nella prossima stagione TV […] L'articolo Domenica In: Mara Venier e Maurizio ...

Rai1 cambia pelle : Liorni al posto di Frizzi - Isoardi a 'La prova del Cuoco' e Mara Venier prepara il ritorno : cambiamenti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo ...