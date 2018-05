MANUEL di Dario Albertini (2017)

i-filmsonline

(Di lunedì 30 aprile 2018)(Andrea Lattanzi) è un ragazzo di 18 anni che ha vissuto per cinque anni in un istituto per minori privi di sostegno familiare. Raggiunta la maggiore età,può finalmente uscire e costruirsi una vita fuori dalla comunità, tentando di far ottenere gli arresti domiciliari alla madre Veronica (Francesca Antonelli), finita in prigione tempo prima e costretta ad aver abbandonato. Presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Veneziaè il lungometraggio d'esordio del regista. Nel cast l'esordiente Andrea Lattanzi interpreta, affiancato da vari comprimari come Francesca Antonelli, Giulia Elettra Gorietti, Renato Scarpa e Raffaella Rea.