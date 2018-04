“Mamma mi fa tanto male la gola” Poi la tragedia Da un po’ ha la gola arrossata | così i

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) Un mal dipersistente e fastidioso non lo lasciava in pace,i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite eil dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a causa di un arresto cardiaco. I fatti si sono svolti il 2 marzo dello scorso anno, quando Callum è arrivato in ospedale i sanitari hanno ritenuto che le sue condizioni non fosserogravi da giustificare il ricovero, ma il giorno dopo le dimissioni, il suo cuore ha smesso di battere. Purtroppo la corsa verso il pronto soccorso è stata vana e il piccolo è arrivato ormai senza vita presso la struttura ospedaliera che distava circa 30 chilometri ...