Maltempo | incredibile ondata di freddo in Europa | tempeste di neve e grandine in Francia

(Di lunedì 30 aprile 2018) La polizia della Svizzera sudoccidentale ha dichiarato che 4 alpinisti sono morti e altri 5 sono in gravi condizioni dopo essere stati sorpresi nella notte da un’improvvisa tempesta die forti venti. Le autorità nel Canton Vallese hanno impiegato 7 elicotteri per le operazioni di salvataggio di un totale di 14 alpinisti di, Germania e Italia nella regione di Pigne d’Arolla. Markus Rieder, portavoce della polizia del Canton Vallese, ha dichiarato che sono stati presi alla sprovvista da forti venti,e sono stati costretti a trascorrere la notte all’aperto. Tra quelli tratti in salvo, diversi soffrivano di ipotermia e sono stati trasportati urgentemente in ospedale. Tre persone sono morte dopo aver raggiunto le strutture ospedaliere e un’altra sembra essere rimasta uccisa in una caduta. La polizia ha dichiarato che gli alpinisti stavano cercando di raggiungere la ...