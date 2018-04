Mai più dire ' no'

RENZI A DI MaiO : “INCONTRO SÌ - FIDUCIA PER GOVERNO NO”/ M5s : “Di più non potevamo fare - peccato per l'Italia” : RENZI chiude al M5S: “FIDUCIA a Di MAIO? Mai. Faccia GOVERNO con Salvini”. La replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Beppe Grillo - sul palco la bastonata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Fa più ridere di me...' : Fa il comico, Beppe Grillo , ma quando parla di politica è una bastonata dietro l'altra. Anche per il 'suo' Luigi Di Maio . Durante una tappa del suo tour teatrale a Casalmaggiore , il fondatore del Movimento 5 Stelle sempre più lontano dalla sua ...

I 65 anni Mai compiuti di Roberto Bolaño : Roberto Bolaño nasceva il 28 aprile del 1953 a Santiago del Cile. Mia moglie è cilena e questo implica che ogni tanto viaggiamo per rivedere la sua famiglia. L'anno passato eravamo laggiù e mentre stavamo facendo un "asado", grigliata in spagnolo, ho convinto tutti i commensali a dirigerci a Quilpué rapiti dal mio entusiasmo e dal mio fanatismo. Un piccola città in aperta campagna a due ore dalla capitale ...

“ADDIO GLADIATORE” - IL PICCOLO ALFIE EVANS È MORTO/ Salvini e Meloni contro l'Europa su Facebook : "Mai più" : ALFIE EVANS è MORTO, l’annuncio dei genitori del PICCOLO su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Salvini : da papà e politico rabbia e tristezza per Alfie - Mai più : Roma, 28 apr. , askanews, 'Buon viaggio piccolo e sfortunato Angioletto, un abbraccio ai coraggiosi mamma e papà. #Alfie Perché non hanno permesso che venisse curato in Italia? Qualcuno aveva qualcosa ...

Moon Jae-In e Kim Jong-un : Mai più guerre in penisola coreana. Verso denuclearizzazione : In quello che è stato un vertice storico tra le due Coree, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-In e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un hanno promesso di lavorare insieme per eliminare ...

Fico : 'Missione compiuta - dialogo M5s-Pd avviato'. Mattarella - e Di Maio - in attesa dell'esito della direzione dem : 'C'è dialogo fra Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il mio mandato si chiude con esito positivo'. Così il presidente della Camera dopo aver riferito al capo dello Stato sulla sua esplorazione. ...

“Scene d’inferno. Quello che facevano quei poveri cani…”. Smette di nutrire i suoi animali e - dopo qualche settimana - l’epilogo più terribile - forse Mai visto prima : “Aveva una testa tra le fauci…” : Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle ...

Google - GMail / Ecco tutte le novità sul servizio di posta elettronica più usato del web : Google, Gmail: Ecco tutte le novità che arrivano sul servizio di posta elettronica più utilizzato sul web. Innovazioni non solo sulla grafica, ma anche per l'uso nella G Suite.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:48:00 GMT)

Il più grande oggetto cosmico Mai visto - nel baby universo nato dalla danza di 14 galassie : I telescopi ALMA e APEX hanno scrutato fino al tempo in cui l'universo aveva un decimo dell'età attuale e hanno visto l'inizio di uno scontro cosmico di giovani galassie. Questi antichi sistemi di galassie vanno a formare le strutture più massicce nell'universo conosciuto, cioè gli ammassi di galassie.

Ecco l’ammasso cosmico più grande Mai visto : è quattro volte la Via Lattea : Riuscite a immaginare la grandezza della Via Lattea? Se sì pensate che è stato scoperto più grande oggetto cosmico mai visto: occupa un’area estesa quattro volte quella della nostra galassia. Ha sorpreso gli astronomi di tutto il mondo l’ammasso di galassie SPT2349-56, non solo per le sue dimensioni, ma perché si è formato quando l’universo era ancora giovanissimo appena 1,4 miliardi di anni. Descritto in due articoli pubblicati sulle ...