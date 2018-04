Mafia | Lupo | Pd | | La Torre punto riferimento per classe politica e società civile

sportfair

: @Luigi_Di_Mario @MarcoPastori Ma era risaputo... la mafia governativa e parlamentare, niente e nessuno può ne deve… - MariaCosen : @Luigi_Di_Mario @MarcoPastori Ma era risaputo... la mafia governativa e parlamentare, niente e nessuno può ne deve… - tranellio : @Alessandrobarix @hombra20171 @luigidimaio Col nano mafia è coerentissimo... viva il lupo ?? - c_lupo : RT @libera_annclm: #25aprile #donCiotti 'la liberazione dell'Italia va completata, l'Italia va ancora liberata, perche' un Paese dove c'e'… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) 'La lungimiranza e l'impegno politico di Pio La, così come le sue battaglie per la pace e contro laha aggiuntosono ancora oggi undiper lae per ...